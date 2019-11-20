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Iraklı göstericiler, Basra'da petrol kuyularına giden yolu kapattı

Irak'ın güneyindeki hükümet karşıtı göstericiler, petrol zengini Basra kentindeki petrol yataklarına giden ana yolları kapattı.

  • AA
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin, yoğun bir şekilde devam ettiği Basra'da göstericiler, petrol yataklarının bulunduğu bölgelere yöneldi.

Vilayetin batısında yer alan Zubeyir ilçesindeki göstericiler, petrol kuyularının bulunduğu Rumeyla bölgesinde bir araya geldi. Göstericiler, petrol kuyularına çıkan ana yolları araç trafiğine kapatarak, ham petrol ihracatı yapan tankerlerin giriş ve çıkışlarını engelledi.

Yerel basındaki haberlerde de göstericilerin Rumeyla'daki yol kapatma eyleminden sonra Hor ez-Zubeyir Limanı'ndaki ham petrol ihracatının durduğu kaydedildi.

Basra'daki göstericiler, 16 Kasım Cumartesi günü de Mecnun Petrol Kuyusu'nun kapılarında gösteri düzenlemişti.

Ülke ekonomisinin yüzde 90'ının petrol ihracatına bağlı olduğu Irak, günlük ortalama 3 milyon 500 bin varil ham petrol ihracatı gerçekleştiriyor. Irak petrol üretimi ve ihracatının büyük kısmını Basra'daki kuyularla, limanlar üzerinden yapıyor.

- IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
 

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

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