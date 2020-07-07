AA 07 Temmuz 2020 Salı 08:29 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:31

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Haşimi, son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin askeri ve güvenlik kurumlarında yaptığı yeni atamalara ilişkin Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunmuştu.

IRAKLI GÜVENLİK UZMANI HAŞİMİ'Yİ "HİZBULLAH TUGAYLARI ÖLDÜRDÜ" İDDİASI



Irak’ın başkenti Bağdat’ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülen Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin, "İran destekli Hizbullah Tugaylarının hedefi olduğu" iddia edildi.

Haşimi'nin arkadaşı gazeteci Maan Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haşimi’yi Hizbullah Tugayları öldürdü." ifadelerini kullandı.

Habib, arkadaşı ile aralarında geçen diyalogda, Haşimi’nin kendisine, bir hafta önce "Hizbullah Tugayları beni ölümle tehdit etti." dediğini aktardı.

Bağdat’ta evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Haşimi, İran’a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.

IRAK'TA GÜVENLİK UZMANI HAŞİMİ SUİKASTI SONRASINDA BİR EMNİYET YETKİLİSİ AZLEDİLDİ



Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazimi, Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı azletti.

Açıklamada görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise bunun Haşimi'nin uğradığı suikastla ilişkili olduğunu ifade etti.

Dün Bağdat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Hişam el-Haşimi, İran'a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.