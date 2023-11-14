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Dünya

Irak'ta 3 bakan istifa etti

Irak'ta yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği düşürülen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye bağlı üç bakan kabineden istifa etti.

AA14 Kasım 2023 Salı 21:48 - Güncelleme:
Irak'ta 3 bakan istifa etti
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Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti üyeleri Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal, ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran istifalarını sundu.

Söz konusu partiye bağlı 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı aldı.

Partiye mensup milletvekilleri ayrıca çeşitli görevlerde bulundukları Meclis Komisyonlarından da istifa etti.

Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, detay vermeksizin Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmüştü.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi'nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor.

Bu parti adaylarının seçim posterlerinde ise Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.

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