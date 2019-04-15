Irak’ta 900 DEAŞ militanının mahkeme süreci başladı

Irak basınının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, geçen ay Suriye Demokratik Güçlerin (SDG) tarafından teslim edilen 900 DEAŞ militanının yargı sürecinin başladığı aktarıldı. DEAŞ militanlarının terör suçundan yargılanacağı bildirildi.



31 BİN IRAKLININ ÜLKELERİNE İADE EDİLMESİNE TEPKİ

Suriye’deki kamplarda bulunan ve aralarında DEAŞ militanlarının da bulunduğu 31 bin Iraklının ülkelerine iade edilmesi için geçtiğimiz günlerde görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler bazı siyasi taraflarca tepkiyle karşılandı.

Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti İttifakı’nın yaptığı açıklamada, Irak’ın terör örgütü DEAŞ’a ait bir depo haline getirilmesinin reddedildiği ifade edildi.

Irak basını ise DEAŞ üyelerinin ülkelerinde yargılanması için bazı Avrupa ülkelerinin Bağdat’a 10 milyar dolar göndermeye hazır olduğu iddia etti.