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Dünya

Irak'ta ABD ordusuna malzeme taşıyan tırlara saldırı düzenlendi

Irak'ta ABD ordusuna malzeme taşıyan tırlara saldırı düzenlendi. Tırların geçişi sırasında daha önce yola döşenen iki bombanın patladığı belirtildi.

IHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:45
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Irak’ın Zikar kenti yakınlarında ABD askerlerine lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildi.

Ülkenin güneyindeki Zikar kenti yakınlarındaki el-Betha bölgesinde ABD askerileri için lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Tırların bölgeden geçtiği sırada yola daha önce döşenen 2 bombanın patladığı belirtildi. Irak uyruklu şoförlerin kullandığı tırlarda, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı sonucu araçlardan birinin hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan başka bir konvoy da geçtiğimiz hafta benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

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