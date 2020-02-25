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Dünya

Irak'ta Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.

AA25 Şubat 2020 Salı08:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:07

Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı.

Allavi, kurulacak hükümetin erken ve şeffaf seçimlerin Yüksek Seçim Komisyonu ve parlamento tarafından belirlenecek bir tarihte yapılabilmesi için tam destek vereceğini aktararak, bu sürenin bir yılı geçmeyeceğini kaydetti.

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi kabinesine güvenoyu için 27 Şubat'ta olağanüstü toplanması bekleniyor.

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