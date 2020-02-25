Irak'ta Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

AA 25 Şubat 2020 Salı08:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:07

Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı.

Allavi, kurulacak hükümetin erken ve şeffaf seçimlerin Yüksek Seçim Komisyonu ve parlamento tarafından belirlenecek bir tarihte yapılabilmesi için tam destek vereceğini aktararak, bu sürenin bir yılı geçmeyeceğini kaydetti.

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi kabinesine güvenoyu için 27 Şubat'ta olağanüstü toplanması bekleniyor.