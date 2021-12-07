İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5212
  • EURO
    15,2663
  • ALTIN
    776.4
  • BIST100
    1981.04
Dünya

Irak'ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı

Irak'ın güneyinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA7 Aralık 2021 Salı 22:21 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 02:41
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait askeri helikopter "teknik arıza" nedeniyle ülkenin güneyindeki Meysan kentine acil iniş yaptığı sırada yere çarptı. Kazada mürettebattan 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, orduya ait Mi17 tipi bir helikopterin Meysan kentinin Er-Rufai bölgesine acil iniş yaptığı belirtildi.

Helikopterdeki 2 kişinin iniş sırasında orta derecede yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Irak'ta yaklaşık 4,5 ay önce de aynı tip bir helikopter kaza kırıma uğramıştı. Irak ordusundan 29 Temmuz'da yapılan açıklamada, Mi17 tipi askeri helikopterin ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde düştüğü ve kazada 5 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.