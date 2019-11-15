Irak'ta bombalı saldırı meydana geldi ölü ve yaralılar var
Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Bağdat’ta meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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