Irak'ta DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:47

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin, Bağdat, Enbar ve Kerkük kentlerinin kırsallarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında Kerkük'te 1, Salahaddin'de 1, Enbar'da 3 ve Bağdat'ta 5 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.