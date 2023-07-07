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Dünya

Irak'ta DEAŞ operasyonu: 5 ölü

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Irak'ta DEAŞ operasyonu: 5 ölü
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Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Irak ordusu, Kerkük kentine bağlı Altunköprü Nahiyesi yakınında DEAŞ mensuplarına operasyon düzenledi.

Irak hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiği operasyonda DEAŞ'a mensup 5 kişi öldürüldü.

Devam eden operasyonun, Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınlarına kadar genişletildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

  • DEAŞ operasyonu
  • Irak ordusu
  • Kerkük operasyonu

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