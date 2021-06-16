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Dünya

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 6 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 teröristin yakalandığı belirtildi.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 19:26 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:41
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Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yapılan ilk sorguda çeşitli terör eylemlerine katıldıklarını ve sahte kontrol noktası kurduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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