Irak'ta DEAŞ operasyonu: 6 terörist yakalandı

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 22:01 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 22:01

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada operasyon sonucu ikisi Suriye uyruklu 6 teröristin yakalandığı aktarıldı.



Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

