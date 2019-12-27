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Dünya

Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

AA27.12.2019  00:18 - Güncelleme: 27.12.2019  00:18
Irak Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kentin güneyindeki kırsal bölgede DEAŞ'lı teröristlerce kaçırılan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.
 
Kamil, bu kişilerin bölgede çiftçilik yapan siviller olduğunu belirtti.
 
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki ise, vilayete bağlı Alem İlçesinde sahte kontrol noktası oluşturan DEAŞ unsurlarının 3 araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Ateş açılan araçların sivillere ait olduğunu anlatan Taki, saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
 
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
 
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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