Musul Emniyet Teşkilatında görevli Yüzbaşı Polis Casım Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Musul'un güneyindeki Hammam el-Halil kasabasına bağlı Zuveyric köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Teröristlerin üç araçla köye geldiğini aktaran Ahmed, Elbu Bedran aşiretinin önde gelenlerinden Şeyh Ali Gazali es-Salih ve yeğeninin evin içinde açılan ateşle öldürüldüğünü belirtti.

Ahmed, köy sakinlerinin teröristlerle hafif silahlarla çatışmaya girdiğini, köyde veya yakın bölgelerde Irak ordusuna bağlı herhangi bir gücün bulunmadığını ifade etti.

Irak güçlerinin Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.