İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
Dünya

Irak'ta DEAŞ saldırısı

Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 03:30 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 03:30
ABONE OL

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınlarında, Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polisin öldüğü, 1 polisin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Şlaka köyünün girişindeki kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırdığını söyledi.

Saldırıda 1 polisin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirten Garip, saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

Garip, DEAŞ'ın bölgedeki saldırılarının arttığını da ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.