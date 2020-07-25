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Dünya

Irak'ta DEAŞ teröristleri tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Sumum köyünde DEAŞ teröristleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:26
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Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Sumum köyü muhtarı Ali Muhlif 'in evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda Muhlif ile 4 yakınının öldüğünü belirten Muhammed, olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.



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