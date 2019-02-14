Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonlar

Teğmen Ala Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ninova polisi ile Irak ordusunun ortaklaşa düzenlediği operasyonda Musul'un güneybatısındaki Bahira Dağları'ndaki tünellerde gizlenen DEAŞ militanlarının hedef alındığını söyledi.

Osman, çıkan çatışmada 3 DEAŞ militanının öldürdüğünü, 1 militanın da üzerindeki bombayı patlatması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Salahaddin Operasyon Komutanlığından Saad Muhammed de DEAŞ militanlarının vilayetin kuzeyindeki Mekhul Dağları mevkisinde 30 sivili kaçırmaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin sivilleri kurtarmayı başardığını ifade etti.

Kerkük'te de Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, federal polise bağlı birliklerin Ed-Dibs ilçesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenleyen DEAŞ militanlarıyla çatışmaya girdiğini, olayda bazı militanların öldüğünü, polislerden de yaralananların olduğunu söyledi.