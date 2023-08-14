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Dünya

Irak'ta devlet binalarına ''uçaksavar'' yerleştirilmesi tartışmalara yol açtı

Irak yönetiminin başkent Bağdat'ta bazı binaların çatılarına 'uçaksavar' yerleştirmesi tartışmalara neden oldu.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Irak'ta devlet binalarına ''uçaksavar'' yerleştirilmesi tartışmalara yol açtı
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Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, Bağdat'ta bazı devlet binalarının üzerine uçaksavarların yerleştirildiği görüldü.

Tartışmalara yol açan bu görüntüler sonrası Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, yazılı açıklama yaptı.

İddiaları doğrulayan Hafaci, "Bağdat'taki bazı binalara uçaksavarlar manevra ve eğitim amaçlı yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

Hafaci, söz konusu uçaksavarların herhangi bir güvenlik tehlikesine karşı yerleştirilmediğini ifade etti.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul de yaptığı açıklamada, uçaksavarların Bağdat ve diğer tüm vilayetlerdeki hayati hedefleri güvence altına almak için yerleştirildiğini ve "korku veya paniğe" gerek olmadığını söyledi.

Iraklı bazı sosyal medya kullanıcıları ise yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgelerdeki devlet binalarına bu tür sistemlerin konulmasını eleştirdi.

Öte yandan ABD'nin Irak'a takviye askeri güç gönderdiği ileri sürüldü. "Bağdat sokaklarında Amerikan askeri araç konvoylarının" olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Söz konusu iddialara ilişkin Irak hükümeti ve ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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