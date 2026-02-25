İSTANBUL 11°C / 4°C
  Irak'ta feci zincirleme kaza: 8'i asker 13 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Irak'ta feci zincirleme kaza: 8'i asker 13 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde otoyolda meydana gelen zincirleme kazada 8'i asker 13 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 16:13
Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde zincirleme kaza meydana geldi. Vilayetin Felluce ilçesine bağlı Saklaviye bölgesi yakınlarında meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada 8'i asker 13 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, kazanın ardından çıkan yangında araçların tamamen yandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığı doğruladı

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7. Tümen 27. Tugay Komando Bölüğü'ne bağlı 8 askerin görev bölgelerine giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. Açıklamada, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulandı.

