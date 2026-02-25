Irak'ta feci zincirleme kaza: 8'i asker 13 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde zincirleme kaza meydana geldi. Vilayetin Felluce ilçesine bağlı Saklaviye bölgesi yakınlarında meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada 8'i asker 13 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, kazanın ardından çıkan yangında araçların tamamen yandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığı doğruladı

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7. Tümen 27. Tugay Komando Bölüğü'ne bağlı 8 askerin görev bölgelerine giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. Açıklamada, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulandı.