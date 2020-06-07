İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi
Dünya

Irak'ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi

Irak'ta, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah atandı.

AA07 Haziran 2020 Pazar 15:44 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:48
ABONE OL

Irak resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanı olan Osman el-Ganimi’den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı Abdulemir Yarullah getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Yarullah, aynı zamanda ABD vatandaşlığına sahip.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 7 Mayıs’ta göreve geldiğinden bu yana askeriyede bir dizi değişiklikler yaptı.

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan General Abdulvahap Saadi’yi Terörle Mücadele Kurumu Başkanlığına atayan Kazımi, General Kasım Muhammed Muhammedavi’yi de Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı görevini daha önce General Osman el-Ganimi yürütmüştü. Ganimi, halen hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Libya'dan korkunç haber: 106 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.