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Dünya

Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, yolları lastik yakarak trafiğe kapatmayı sürdürürken, bazı vilayetlerde yarın resmi tatil ilan edildi.

19.01.2020  23:55 - Güncelleme: 19.01.2020  23:55

Irak'ın başkenti Bağdat’ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bağdat’ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.

Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil’de olası taşkınlıkların artmaması için yarın resmi tatil ilan edildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da yaşananlar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sadr, gösterilerin barışçıl olarak sürmesini ve Haşdi Şabi’nin göstericilere müdahale aracı olarak kullanılmamasını istedi.

Şii dini ve siyasi lider, yeni bir başbakanın da acilen seçilmesi gerektiğini kaydederek ülkenin tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.

Göstericiler, bağımsız ve teknokrat hükümet kurulması, yolsuzluk yapanlarla göstericileri öldürenlerin cezalandırılması için hükümete süre vermişti. Bu süre, sabah erken saatlerde dolacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

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