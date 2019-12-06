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Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 7 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

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