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  • Irak'ta gösterilerin bilançosu ağır: 10 ayda 560 ölü
Dünya

Irak'ta gösterilerin bilançosu ağır: 10 ayda 560 ölü

Irak hükümeti yapyığı açıklamada, 'işsizlik ve yolsuzluk' nedeniyle geçtiğimiz sene başlayan gösterilere ilişkin ilk resmi verileri duyurdu.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:36
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Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Müsteşarı Hişam Davut, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ekim ayında gösterilerin başlamasından bu yana sivil ve asker yaklaşık 560 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde gençlere (göstericiler) karşı gerekçesiz bir şiddet kullanıldı." dedi.

Irak hükümetinin yaşanan olayların ayrıntılarını ve göstericilere karşı şiddete başvuranları ortaya çıkarmak için bir komite oluşturduğunu kaydeden Davut, hükümetin kaçırılma ve zorla kaybetme olaylarını azaltmaya çalıştığını, hedeflerinin saygın bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Müsteşar, gösterilerde yaralananların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bu, Irak hükümetinin Ekim 2019'dan bu yana süren gösterilerde ölenlere ilişkin yaptığı ilk resmi açıklama oldu.

Irak'ın birçok kentinde Ekim 2019'da işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım'da istifa etmesine yol açmıştı.

Ülkede zaman zaman mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin "hizmetleri iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele ve göstericileri öldürenlerin yargılanması" gibi vaatlerini yerine getirmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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