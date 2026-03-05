Irak'ta güvenlik açığı... İstihbarat sorumluları görevden alındı

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sudani'nin Musul Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ettiği ve burada son güvenlik durumu değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Sudani'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bugünlerde ülkedeki güvenliğe önem verilmesinin altını çizdiği aktarılan açıklamada, Irak'ın bu savaşa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin bu kritik süreçte hiçbir taviz ve açığın verilmemesine dikkati çektiği ve açıklanmayan nedenlerden ötürü Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat yetkililerinin görevine son verdiği kaydedildi.

