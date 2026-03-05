İSTANBUL 13°C / 6°C
  Irak'ta güvenlik açığı... İstihbarat sorumluları görevden alındı
Dünya

Irak'ta güvenlik açığı... İstihbarat sorumluları görevden alındı

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat sorumlularını görevden aldı.

5 Mart 2026 Perşembe 02:16
Irak'ta güvenlik açığı... İstihbarat sorumluları görevden alındı
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sudani'nin Musul Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ettiği ve burada son güvenlik durumu değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Sudani'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği bugünlerde ülkedeki güvenliğe önem verilmesinin altını çizdiği aktarılan açıklamada, Irak'ın bu savaşa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, Sudani'nin bu kritik süreçte hiçbir taviz ve açığın verilmemesine dikkati çektiği ve açıklanmayan nedenlerden ötürü Musul Operasyonlar Komutanlığındaki tüm istihbarat yetkililerinin görevine son verdiği kaydedildi.

