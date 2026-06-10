Irak'ta güvenlikte yeni sayfa: Şii milis İmam Ali Tugayları tasfiye sürecine girdi

Irak'ta hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçlerine entegrasyonu amacıyla yürütülen sürecin, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın programı doğrultusunda ve parlamentonun onayladığı plan çerçevesinde sürdüğü belirtildi.

Teslim işleminin Irak Yüksek Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Orgeneral Kays el-Muhammedavi gözetiminde, komite üyeleri ve İmam Ali Tugayları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.