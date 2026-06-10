İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1436
  • EURO
    53,363
  • ALTIN
    6163.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta güvenlikte yeni sayfa: Şii milis İmam Ali Tugayları tasfiye sürecine girdi
Dünya

Irak'ta güvenlikte yeni sayfa: Şii milis İmam Ali Tugayları tasfiye sürecine girdi

Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Irak'ta güvenlikte yeni sayfa: Şii milis İmam Ali Tugayları tasfiye sürecine girdi
ABONE OL

Irak'ta hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.

PARLAMENTONUN ONAYLADIĞI PLAN ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜ

Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçlerine entegrasyonu amacıyla yürütülen sürecin, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın programı doğrultusunda ve parlamentonun onayladığı plan çerçevesinde sürdüğü belirtildi.

Teslim işleminin Irak Yüksek Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Orgeneral Kays el-Muhammedavi gözetiminde, komite üyeleri ve İmam Ali Tugayları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

  • Irak
  • Şii milis
  • silah envanteri

ÖNERİLEN VİDEO

Tünele akan su ulaşımı aksattı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.