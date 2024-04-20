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Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 01:39 - Güncelleme:
Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı
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Irak'ın Babil kentinde Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve Zırhlı Araç yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi.

Irak'ta Haşdi Şabi milis gruplara ait karargahın hava saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Irak yerel basınında çıkan haberlerde, Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Kaynağı belli olmayan saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

  • Irak
  • saldırı
  • Haşdi Şabi

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