Irak'ta hava kirliliği: Bağdatlılar kibrit kokusuna uyanıyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sırasında yaşanan hava saldırılarıyla askeri operasyonlardan kalma enkaz ve atıkların nehir kenarlarına bırakılması çevre kirliliğinin başlıca sebepleri arasında sayılıyor. Ülkede son dönemde artan kanser vakalarının arkasında da çevre kirliliği olduğu ifade ediliyor. Irak'ta bir yılda 2 bine yakın kanser vakası tespit edildiği belirtiliyor.

Ayrıca dünya genelindeki iklim değişikliğinden etkilenen Irak'ta ayda 3-4 defa yoğun kum fırtınası yaşanıyor.

Kum fırtınaları nedeniyle başta astım hastaları olmak üzere yüzlerce kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Sağlık sektöründeki yetersizlikler bazen bu tür rahatsızlığı olanların ölümüne yol açıyor.

Kum fırtınasının yarattığı hava kirliliği hayvanları ve tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor.

- "IRAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ZARAR GÖREN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

Irak Çevre Bakanlığını vekaleten yürüten Casim el-Filahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çevre kirliliğinin çok yüksek düzeyde olduğunu söyledi.

Hem kamuda hem özel sektörde Bakanlığın talimatlarına uymada zafiyet gözlendiğini belirten Filahi, bu konuda yasaları hayata geçirmekten geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Filahi, çevre kirliliğine neden olanların idari para cezasına çarptırılacağını, ayrıca bu kişi ve kurumların dosyalarının yargıya da taşındığını dile getirdi.

Küresel sorunlara da dikkati çeken Filahi, "Irak dünya genelinde iklim değişikliğinden zarar gören ülkelerin başında geliyor. Su güvenliği konusunda da ciddi problemlerimiz mevcut. Yağışların azalması da çöl alanlarının büyümesine neden oluyor." dedi.

Dicle ve Fırat Nehri'ndeki kirliliği azaltmaya çalıştıklarını kaydeden Filahi, çalışmaları izlemek için Başbakan Mustafa Kazımi liderliğinde komisyon kurulduğunu ve nehir suyunun arındırılması için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler geliştirdiklerini anlattı.

Filahi, Irak'ın son dönemde sık sık maruz kaldığı yoğun kum fırtınalarının arkasında ağaçların kesilerek yeşil alanların yok edilmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu toprak kaymalarının engellenememesinin yattığını aktardı.

- BAĞDATLILAR KİBRİT KOKUSUNA UYANIYOR

Başkent Bağdat'ta zaman zaman duyulan yoğun kibrit kokusuna da değinen Filahi, şunları söyledi:

"Bazen Bağdat'ta yayılan kibrit kokusu, Dora Elektrik Santrali'nde çok eski durumdaki elektrik üretim makinelerinin yeterli işlev görememesinden kaynaklanıyor. Bu da sağlığın yanında toplumsal ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor."

Irak Meteoroloji Basın Sorumlusu Amir Cabiri de, Arap Yarımadası'ndan gelen toz fırtınalarının sık sık Irak'ı vurduğunu anımsatarak, bunun da hava kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Cabiri, yağışların azalması ve yeterli yeşil alan olmamasının da hava ve çevre kirliğine yol açtığını sözlerine ekledi.