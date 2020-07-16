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Dünya

Irak'ta havalimanları ve alışveriş merkezleri yeniden açılıyor

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları ve alışveriş merkezleri açılıyor.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:39
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Irak yönetimi, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya giderken, bir süredir kapalı olan havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı aldı.

Hükümete bağlı kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının iki buçuk saat azaltılarak 21.30 - 06.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Sağlık kurallarına uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin de yeniden açılacağı duyuruldu.

Irak'ta, bir süredir kapalı olan havalimanlarının da 23 Temmuz itibarıyla açılacağı, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı kaydedildi.

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