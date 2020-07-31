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Dünya

Irak'ta Haziran 2021'de erken seçim yapılacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını bildirdi.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 21:11 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:11
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Resmi televizyon aracılığıyla halka seslenen Kazımi, ABD tarafına "ülkedeki askeri üslerine ihtiyaçları olmadıklarını" aktardıklarını ifade ederek, Washington’dan sadece ekonomi alanında ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek beklediklerini söyledi.

Ülkedeki erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Kazimi, “6 Haziran 2021’de ülkede erken seçim yapacağız. Bunun için gerekenleri de yerine getirme taahhüdünde bulunuyorum.” dedi.

Başbakan, yeni seçim kanununun kısa sürede yasalaşması için de meclise çağrı yaptı.

Kazımi, mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu.

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