Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yaklaşık iki aydır süren gösterilerde gerilim her geçen gün biraz daha tırmanıyor.

Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı ile Killani Meydanı'nı dolduran binlerce kişinin hedefinde hükümet var.

300'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Barışçıl ve sakin başlayan gösterilere polisin sert müdahalesi gerilimi tırmadırdı. Bugüne kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Tahrir Meydanı'nda göstericilere sağlık müdahalesi de yapılıyor. Bir yandan da hayatını kaybedenlerin eşyaları sergileniyor.

"Halkın isteklerine kulak verin" çağrısı

Meydanda toplananlar, herhangi bir siyasi oluşumun temsilcisi olmadıklarını ısrarla vurguluyor.

Din adamları başta olmak üzere, pek çok yetkili ise halkın isteklerine kulak verilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

Halk hükümeti neden istemiyor?

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından Irak'ta uzun süre hükumet kurulamamıştı. Bu durum pek çok kamu hizmetinin aksamasına neden oldu.

Su ve elektrik kesintileri öfkeyi artırdı. Artan işsizlik ve yolsuzluk iddiaları da halkı sokağa döken etkenler arasında.

Protestoların bir diğer nedeniyse hükumet üzerindeki Iran etkisi iddiaları.

Bunun en önemli kanıtı olarak, Irak halkının terör örgütü DEAŞ ile mücadelede başarılı bulduğu "Terörle Mücadele Güçleri Komutanı" General Abdülvahap El Saadi'nin Basbakan Adil Abdülmehdi tarafından görevden alınması gösteriliyor.

Abdulvahap El Saadi'nin İranlı siyasetçilerin memnuniyetsizliği nedeniyle görevinden alındığı iddia ediliyor.

Irak'ta gösteriler nedeniyle iletişime de kısıtlama getirildi. Özellikle Bagdat'ta internet erişimi sık sık kesintiye uğruyor.