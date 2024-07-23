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Dünya

Irak'ta hükümet PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması talimatı verdi

Irak hükümeti tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir adım atılırken, Bağdat yönetiminin bundan sonra resmi yazışmalarında PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesini kullanacağı belirtildi.

Star Gazetesi23 Temmuz 2024 Salı 19:14 - Güncelleme:
Irak'ta hükümet PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması talimatı verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, söz konusu zirvede terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşülmüştü.

IRAK'TAN PKK ADIMI

Bu temasların sonucunda, Irak Başbakanlığının bugün Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ibaresi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs tarihli 'PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması' kararına dayandırılıyor.

EN CİDDİ ADIM

Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan en ciddi adım olarak yorumlanırken, Türkiye'nin ise Bağdat yönetiminin attığı bu adımı gelecekte alınacak tedbirler için umut verici adım olarak değerlendirdiği belirtildi.

Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

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