Irak'ta hükümeti kurma görevi Ali ez-Zeydi'ye verildi

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali ez-Zeydi'ye Bağdat Sarayı'nda hükümeti kurma görevini verdi. ABD Başkanı Trump'ın Maliki'ye yönelik sert tepkisinin ardından gündeme gelen Zeydi'nin aktif siyaset deneyimi bulunmuyor ve kabinesini 30 gün içinde kurması gerekiyor.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 22:43
Irak'ta hükümet kurma süreci beklenmedik bir dönüş aldı. ABD Başkanı Trump'ın Nuri el-Maliki'nin başbakanlığına açıkça karşı çıkmasının ardından Şii Koordinasyon Çerçevesi farklı bir isimle sahneye çıktı. Siyasi geçmişi olmayan iş insanı Ali ez-Zeydi, Irak'ın yeni başbakan adayı olarak görevlendirildi.

CUMHURBAŞKANI AMEDİ'DEN ZEYDİ'YE HÜKÜMET KURMA GÖREVİ

Cumhurbaşkanı Amedi, başkentteki Bağdat Sarayı'nda, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı gösterdiği Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verdi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının eksi Başbakanlardan Nuri el-Maliki olduğunu açıklamıştı.

TRUMP'IN MALİKİ TEPKİSİ DENGELERI DEĞİŞTİRDİ

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Maliki'nin yeniden Başbakan koltuğuna oturma ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Irak anayasasına göre, Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra en geç 30 gün içinde kabinesini kurup Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

BAŞBAKAN ADAYI ZEYDİ KİMDİR?

Iraklı iş insanı Ali Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında lisans, finans ve bankacılık alanında ise yüksek lisans derecesine sahip.

Bağdat'ta özel bir üniversitenin yönetim kurulu başkanı olan Zeydi, geçmişte bir bankanın yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

Bugüne kadar aktif siyasette yer almayan Zeydi'nin aynı zamanda Irak Barolar Birliği üyesi olduğu biliniyor.

