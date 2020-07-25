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Dünya

Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü

Irak'ın Basra kentinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

IHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:21 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:21
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Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu. Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından çıkarılan yaralı işçileri hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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