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Dünya

Irak'ta kaçırılan kişilerin cesetleri bulundu

Irak'ta kaçırılan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 20:48 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:48
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Irak'ın Salahaddin vilayetinde akşam saatlerinde silahlı kişilerce kaçırılan 12 kişiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Salahaddin Polis Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vilayete bağlı Beled İçesi Fertahiye Nahiyesi'nde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılan 12 kişiden 8'inin cesedine ulaşıldığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin kurşuna dizilerek infaz edildikleri aktarıldı.

Kaçırılanlardan diğer 4'ünün akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında da olayla ilgili inceleme başlatılması için komite kurulması kararı alındı.

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