12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7533
  • 6,382
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kısmi sükunet yaşanıyor

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının üzerinden iki gün geçerken, başkent Bağdat ve güneydeki birçok vilayette kısmi sükunetin hakim olduğu belirtiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak Meclisinin, Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmesinin ardından bazı kentlerde gösteriler devam etse de herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı ve Yeşil Bölge'nin doğusunda çok sayıda gösterici beklemeyi sürdürüyor ancak çevrede kısmi sükunetin hakim olduğu gözleniyor.

Necef'te endişeli bekleyiş devam ediyor

Necef'te Şii lider Muhammed Bakır el-Hakim'in kabrini koruyan silahlı milisler ile protestocular arasında yaşanan kanlı olayların ardından kentte endişeli bekleyiş sürüyor.

AA muhabirine konuşan Necef Polis Teşkilatı'nda görevli Üsteğmen Heysem Abdulcebbar, Hakim'in türbesinin güvenlik kordonu altına alındığını söyledi.

Güney'deki Zikar vilayetinden bir güvenlik kaynağına göre, polis merkezi yakınlarında göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar tamamen durdu, kent merkezi Nasıriye'de de hayat normale döndü.

Güvenlik kaynağı, yaşanan sıkıntılardan dolayı kapanan okul ve bankaların yeniden açıldığını, kentin giriş ve çıkışlarının aşiretlere mensup silahlı milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan güney vilayetlerinden Basra, Divane, Musenna ve Kerbela'daki protestolara öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

Bakandan engellilere atama müjdesi

Bakandan engellilere atama müjdesi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

AK Parti´den Şehir Üniversitesi açıklaması: Bu şekilde siyasallaşmasından fevkalade muzdaribiz

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA