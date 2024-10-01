İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2112
  • EURO
    37,862
  • ALTIN
    2929.58
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta koalisyon ülkelerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı
Dünya

Irak'ta koalisyon ülkelerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

Irak'ın batısında yer alan Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

IHA1 Ekim 2024 Salı 23:15 - Güncelleme:
Irak'ta koalisyon ülkelerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı
ABONE OL

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Irak'ın batısında yer alan ve ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Peş peşe intikam açıklamaları yapıldı

BİRİ İMHA EDİLDİ

Irak güvenlik kaynakları, söz konusu üssü hedef alan 2 roketin birinin üssün hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini diğerinin ise üssün içine düştüğünü ifade etti.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Batı Şeria'da 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu

ÖLÜ VE YARALI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Saldırının Anbar çölünden gerçekleştiğini belirten güvenlik kaynakları, saldırının maddi hasara veya can kaybına yol açıp açmadığı konusunda bilgi vermedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.