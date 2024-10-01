Irak'ta koalisyon ülkelerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Irak'ın batısında yer alan ve ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

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Irak güvenlik kaynakları, söz konusu üssü hedef alan 2 roketin birinin üssün hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini diğerinin ise üssün içine düştüğünü ifade etti.

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Saldırının Anbar çölünden gerçekleştiğini belirten güvenlik kaynakları, saldırının maddi hasara veya can kaybına yol açıp açmadığı konusunda bilgi vermedi.