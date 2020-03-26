İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta koronavirüs nedeniyle bazı hükümlüler için af çağrısı
Dünya

Irak'ta koronavirüs nedeniyle bazı hükümlüler için af çağrısı

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı terör, uyuşturucu dışındaki suçlardan cezaevlerinde bulunanlar için af çıkarılmasını istedi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 22:21 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 22:26
ABONE OL

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta Kovid-19'un yayılması nedeniyle bazı hükümlüler için af mekanizmasının işletilmesi gerektiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu ve mükerrer işlenen suçlardan hüküm giyenler dışındaki mahkumlar için af çağrısı yapan Salihi, mahkeme süreci devam edenlerin de tutuksuz yargılanmalarını istedi.

Salihi, özellikle yaşlı ve hasta sanıklar için tutuksuz yargılama yoluna gidilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığına talepte bulunacağını aktardı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinin kısa süre önce ağır cezalı mahkumların infazını durdurma kararını olumlu bir gelişme olarak karşılayan Salihi, koronavirüsün cezaevlerinde yayılmaması için bu adımın atılması gerektiğini dile getirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya, vaka sayısının da 382’ye yükseldiği duyurulmuştu.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor
Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor

Tüneller, gizli kapılar, çelik kaplamalar... Zenginler 'yeraltı'na çekiliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.