İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3794
  • EURO
    8,7134
  • ALTIN
    455.881
  • BIST100
    1108.93
Dünya

Irak'ta Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:25
ABONE OL

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 651 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 219 bin 435'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 740 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 794 artarak 161 bin 9'a ulaştığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.