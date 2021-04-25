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Dünya

Irak'ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın! Çok sayıda ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Nisan 2021 Pazar 01:00 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 01:00
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kovid-19'a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 20'ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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