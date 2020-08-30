Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölümler artıyor

AA 30 Ağustos 2020 Pazar 19:20 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 19:20

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 6 bin 959'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 731 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 231 bin 177'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 860 artarak 172 bin 880 olduğunu açıkladı.