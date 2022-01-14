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Dünya

Irak'ta Meclis Başkanı'nın parti binasına saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddum Partisi'nin binasına el bombasıyla saldırı düzenlendi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 11:46 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:47
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Azamiye bölgesindeki parti binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonucu binada hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Takaddum Partisi üyesi Mahmud İsavi, yaptığı açıklamada, saldırının "şeref madalyası" olduğunu söyledi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 9 Ocak'ta yeniden Meclis Başkanlığına seçilen Muhammed Halbusi ve iki yardımcısının görevini idari kararla geçici olarak durdurmuştu.

Mahkeme, ilk oturumda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine söz konusu kararı almıştı.

Irak Hizbullahı Askeri Sözcüsü Abu Ali Askeri de iki gün önce yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçimini eleştirerek, bundan herkesin zararlı çıkacağı tehdidinde bulunmuştu.

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