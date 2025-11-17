İSTANBUL 20°C / 16°C
Dünya

Irak'ta Meclis yetkisi sona erdi

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım seçimlerinin ardından Meclis'in yetkisini sona erdirirken, mevcut hükümetin sadece günlük işleri yürüteceğini açıkladı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 15:18
Irak'ta, Federal Yüksek Mahkeme 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğini, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğini duyurdu.

Federal Yüksek Mahkeme, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre mahkeme, seçimlerin ardından mevcut Meclisin yetkisinin sona erdiğine, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinin ise "günlük işleri yürütme" hükümeti olarak devam edeceğine hükmetti.

Mahkemenin kararına göre Cumhurbaşkanı Abdullattif Reşid, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçildiği Irak'ta, 11 Kasım'da parlamento seçimleri yapılmıştı.

- IRAK'TA ANAYASA'YA GÖRE HÜKÜMETİN KURULMA SÜRECİ

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırıyor. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan toplantıda, Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor ve bu süre uzatılmıyor. Yani Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanının ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı, seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Mecliste en çok vekil sayısına sahip grubunun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Görevlendirilen başbakan adayının, en fazla 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunması gerekiyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir ismi hükümeti kurmak için görevlendiriyor.

