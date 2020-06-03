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Dünya

Irak'ta onlarca kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti

Irak'ın güneyindeki Babil vilayetinin merkezi El-Hille kentinde onlarca kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 07:20 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 07:23
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Görgü tanıklarına göre, yasağa aldırmayıp sokağa çıkan çok sayıda kişi, yerel yönetimden ve güvenlik güçlerinden hayatın normale dönmesini istedi.

Lastik yakan göstericilere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Eyad es-Saidi, "Hükümet, halkın sabrının tükendiğini bilmeli. Sokağa çıkma yasağını kaldırmalı ve salgınla mücadelede başka yollar aramalı. Rızkını taksicilik yaparak ya da dükkan işleterek kazananlar için sokağa çıkma yasağı virüsten beter." dedi.

Irak'ta normal yaşama dönüş sürecinde Kovid-19 vaka sayısında ciddi artışlar yaşanması üzerine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 1 Haziran'da 6 günlük, Irak hükümeti de bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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