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Dünya

Irak'ta petrol şirketi vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesinde düzenlenen roketli saldırıda, petrol şirketi hedef alındı.

IHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine düzenlenen roketli saldırının Kavargosk bölgesindeki Kar Petrol Şirketi'ni hedef aldığı duyuruldu. Saldırının ardından bölgeye acil yardım ekiplerinin gelmesiyle depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Saldırının ardından yapılan açıklamada, bölgede yapılan aramalarda Başika kasabası yakınlarında fırlatmaya hazır roket rampasının ele geçirildiği, saldırının arkasında duranları yakalamak için de bölgede arama faaliyetlerin başlatıldığı belirtildi.

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