İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2022 Çarşamba / 3 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8292
  • EURO
    15,6315
  • ALTIN
    891.193
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti
Dünya

Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Yezidi Milletvekili Viyan Dehil, Musul'un Sincar ilçesinde iki günde 4 binden fazla sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Dehil, yaptığı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın sivillerin göçüne yol açtığını kaydetti.

YBŞ unsurlarının, Sincar ilçesindeki belde ve köy yollarını kestiğini belirten Dehil, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu 4 binden fazla Ezidi vatandaşın Dohuk vilayetine doğru göç ettiğini aktardı.

Dehil, kötüleşen güvenlik durumundan kaçan sivillerin acil yardım ve insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 2 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Irak Savunma Bakanlığı da dün ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Musul'un Sincar ilçesinde durumu kontrol altında tuttuğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari de çıkan çatışmanın ardından dün yaptığı açıklamada, ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiğini belirtmişti.

  • Sincar
  • ırak ordusu
  • çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.