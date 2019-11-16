Irak’ta polise aslanlı misilleme Irak’ta hükümet karşıtı yoksulluk ve yolsuzluk karşıtı protestolarda Iraklı göstericiler polislerin köpekle müdahale etmeye başlaması üzerine harekete geçti. Lebanon 24 internet sitesinin yer verdiği bir iddiaya göre, Babil’de bir gösterici, eylem alanına zincirle kontrol etmeye çalıştığı bir aslanla geldi.