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Dünya

Irak'ta protestolar sonrası Zikar Valisi istifa etti

Irak'ta 3 göstericinin ölümünün ardından Zikar Valisi istifa etti.

AA26 Şubat 2021 Cuma 23:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 23:31
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Irak'ın Zikar vilayetinde 3 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili'nin istifa ettiği, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin vilayete yeni vali atadığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Zikar'da 5 gündür devam eden gösterilerde eylemciler tarafından koltuğunu bırakması istenen Vali Waili istifa etti.

Başbakan Kazımi, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi yeni Zikar Valisi olarak atadı.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Vali Waili'nin istifası talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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