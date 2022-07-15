Irak'ta Şii lider Sadr cuma hutbesinde duyurdu: Ülkedeki silahlı grupları dağıtmalıyız

Şii lider Sadr'ın hazırladığı cuma hutbesi başkent Bağdat'ın Sadr bölgesindeki camide Şeyh Mahmud el-Ciyaşi tarafından okundu.

Haşdi Şabi grubunun yeniden yapılandırılması ve dışarıdan yönlendirmelerden uzak tutulması gerektiğini kaydeden Sadr, silahlanma ve milis güçlerin varlığı gölgesinde güçlü bir hükümet kurmanın mümkün olmayacağını vurguladı.

Ülkedeki çoğu siyasinin de dışa eğilimli olduğunu savunan Sadr, şöyle devam etti:

"Yeni bir hükümet kurmak istiyorlarsa işgalciyi çıkarmaya bağlı kalmalıdırlar. Ondan sonra atılacak ilk adım ise hiç tereddüt etmeden yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sormak olmalı."

Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin de yeniden hükümeti kurmaya istekli olduğuna değindi.



Şii lider, "Yeniden denemeye kalkma ki Spyker katliamı tekrarlanmasın." ifadelerini kullanarak, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te 1700 askeri öğrenci ve güvenlik görevlisini kurşuna dizdiği olayı hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Salahaddin'in Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde bulunan 1700 askeri öğrenci ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmişti. Örgüt, olayın görüntülerini de propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlamıştı.

Irak hükümeti, Salahaddin'i geri aldıktan sonra kentte bazı askerlerin naaşlarının yer aldığı toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Şii liderin Bağdat'taki Temsilcisi İbrahim el-Cabiri, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Sadr destekçilerinin "Birlik Cuması" sloganıyla cuma namazının ardından başkentte toplanacağını belirtmişti.

Seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet kurma çalışmalarından sonuç alamaması üzerine grubundaki milletvekillerini 12 Haziran'da istifaya çağırmış ve siyasetten çekilmişti.