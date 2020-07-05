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  • Irak'ta Şiilerin dini lideriAli es-Sistani'ye hakaret içeren karikatür Bağdat'ta protesto edildi
Dünya

Irak'ta Şiilerin dini lideriAli es-Sistani'ye hakaret içeren karikatür Bağdat'ta protesto edildi

Irak Şiilerinin dini önderi Ali es-Sistani'ye hakaret içeren bir karikatür yayımlayan Suudi Şarkul El-Avsat gazetesi, Bağdat'ta Iraklılar tarafından protesto edildi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 17:45 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:08
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Güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği önünde, Sistani'nin resmedildiği karikatürü protesto etmek amacıyla toplanan onlarca göstericiye tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteriyi düzenleyen Emcet Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şiilerin dini önderi Ali es-Sistani'nin, Iraklıların kırmızı çizgisi olduğunu; hiç kimsenin bu şahsiyete hakaret etme hakkının bulunmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın yıllarca Irak'taki terör gruplarını desteklediğini ifade eden Hüseyni, bu defa da söz konusu karikatürle Sistani'yi, Irak'ın egemenliğini hiçe saymakla itham ettiklerini belirtti.

Hüseyni, güvenlik güçlerinin gösteriye sert müdahalesi sonucunda, 7 arkadaşının yaralandığını kaydetti.

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