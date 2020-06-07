Irak'ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatıldı

IHA 07 Haziran 2020 Pazar 00:04 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 00:04

Irak’ta korona virüs salgını nedeni ile can kaybı artmaya devam ediyor. Ülkede artan vaka ve can kayıpları nedeni ile sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi başkanlığında toplanan Irak Yüksek Milli Sağlık Komisyonu korona salgını ile mücadele kapsamında ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzatıldığını duyurdu. Komisyon, sokağa çıkma yasağının bu hafta kapsamlı olacağını aktarırken, ardından kısmen devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yarından itibaren devlet kurumlarının mesaiye başlayacağı açıklandı. IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil tarafından yapılan yazılı açıklamada, devlet kurumlarının sağlık kurallarına uyma çerçevesinde yarından itibaren yeniden mesaiye başlayacağını duyurdu. IKBY’de korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında devlet kurumlarında 14 Mart’ta tatil ilan edilmişti.

Irak’ta toplam korona virüs vaka sayısı 11 bin 98’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 318’e ulaştı. Ülkede bugün tespit edilen bin 252 yeni vaka ile rekor artış yaşanırken, 33 can kaybı ile en yüksek ölüm oranı kaydedildi.